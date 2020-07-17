شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يبدأ زيارة رسمية لبيلاروسيا لتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى ، اليوم الجمعة ، زيارة رسمية إلى العاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي رفيع المستوى، يبحث خلالها مع مسئولى القطاع السياحى العام والخاص فى بيلاروسيا تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر، لا سيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري.

واختتم وزير السياحة والاثار زيارته أمس لأوكرانيا والتى تضمنت عقد عدة لقاءات رسمية ومهنية هامة مع الجانب الأوكراني، حيث عقد العنانى مؤتمرا صحفيا، حضره ممثلي أهم وكالات الأنباء والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية الأوكرانية، وذلك لاستعراض أهم المستجدات في قطاع السياحة في مصر.

وخلال المؤتمر، قام الدكتور خالد العناني ، بالرد على جميع تساؤلات وسائل الإعلام واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع .

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وأشار الوزير، إلى حرصه علي زيارة الغردقة وشرم الشيخ ولقاء السائحين المتواجدين على الشواطئ وفي الفنادق منهم السائحين الأوكرانيين للاطمئنان منهم على مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أكد السائحون على أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية، مما جعلهم يستمتعون بأوقات رائعة بمصر في أمان.

وأعرب الحضور، عن سعادتهم بوضع الحكومة الأوكرانية لمصر في المنطقة الخضراء التي تجعل السائحين الوافدين منها لا يحتاجون إلى عمل حجر صحي إلزامي في اوكرانيا بعد عودتهم من مصر، وفى هذا الشأن، رحب الدكتور خالد العناني بهذا القرار الذي سيساهم بالطبع في زيادة حركة السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

واستعرض الوزير بعض عوامل الجذب السياحي المختلفة في مصر، لافتا في حديثه إلى قيام الوزارة بعمل متحف للاثار في مدينة الغردقة والذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر مما يساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، مثله مثل متحف شرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه قريبا، بالإضافة الى إبراز الإمكانات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى في منتجاتها السياحية التي تجذب جميع الشرائح وترضى كافة الأذواق من السائحين.

وألقى الوزير الضوء على الحوافز والتخفيضات التي تقدمها مصر لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية.