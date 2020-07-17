شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص وهبدو.. الجنرال "فسفوسة" وخصوصية العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من مستر هبدو يواصل الكاتب الصحفي أكرم القصاص بطريقة ساخرة كشف أكبر عمليات هبد وتدليس على مواقع التواصل ومنها أعضاء جمعية أصدقاء الغزو التركي من حاملي الجنسية المصرية في قناة الجزيرة وتوابعها الذين يؤيدون الغزو التركي لسوريا والعراق وليبيا، ويقول القصاص إن الأتراك أنفسهم مندهشون من أن يكون هناك مصريين وعرب مؤيدون لرجل يحمل الخراب في كل خطوة يخطوها وخبراء تستدعيهم الجزيرة ليرقصوا في حلبة الخليفة بدون مكياج.

ثم يشير أكرم القصاص الى الجنرال فسفوسة الذى أصبح مكررا على قنوات مؤيدي التخريب التركي والذى يطلع عشرات المرات ليعلن بيانات مضحكة ويتحول الى اضحوكة لأنه بلا خبرات عسكرية غير لعبة البلايستيشن.

ثم ينتقل أكرم القصاص الى أغرب التحليلات التي يقدمها أو يهبدها موقع ساسة بوست والتي تكشف عن انهيار مهني مضحك حيث تحاول فيه البرهنة على ان نقل سكان العشوائيات قضى على خصوصيتهم، وانهم "ياعينى" افتقدوا الحياة الرائعة في العشوائيات، وهو كلام لو قاله عاقل لحكم عليه بالجنون.

وهنا يعلن أكرم القصاص أن" خنفر سميدع" فكرة لا تموت في الفشر والهجص والكذب ويعيد التذكير بمواقع تزعم المهنية وهى غارقة في التلفيق والكذب، تتبع نظريات وضاح خنفر الوكيل الرسمي لمواقع الهبد القطرية التي تستقطب أصدقاء العشوائية المهنية، التي تستعمل المصادر المتعامدة، والمتوازية والمدورة والمربعة و مصادر ترفض ذكر اسمها لتسجل اغرب نظريات المهنية التهجيصية.

وينتقل أكرم القصاص الى فقرة هبدو “كورونا قوم عند النصابين فوائد" حيث ينتشر مدعون ونصابون يبيعون ادوية مضروبة تحت اسم الوقاية والعلاج من كورونا وتجد زبائن له وهى ظاهرة عالمية وليست محلية، وتم القبض على عدد من نصابي علاج كورونا بالفنكوش الجديد.

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وأخيرا يكشف أكرم القصاص عن ظاهرة يتبعها محامون يخدعون موكليهم ويترافعون امام مواقع التواصل الاجتماعي وكيف اصبحت مواقع التواصل مجالا للمرافعة والادانة والرهان والحكم قبل أي مداولة ويوهم المحامون موكليهم انهم يدافعون عنهم ويفشلون امام النيابة والقضاء ويظنون أن اللايكات والشير هي الدفوع المطلوبة ويجد الموكل نفسه اصدرا بفضل محامون لا يترافعون أمام النيابة وإنما بالهبد السوشيالى.