شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير الزراعة يفتتح 6 مزارع للإنتاج الحيوانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء ، غدا السبت 6 مزارع للإنتاج الحيوني بحضور اللواء هشام امنه محافظ البحيرة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، والمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي .

وقد صرح المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة ، أن المرحلة الاولى شهدت رفع كفاءة المزارع وتطويرها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، لعدد 6 مزارع موزعة على 4 محافظات حيث وفرت المزارع 300 فرصة عمل للشباب من تلك المحافظات

وقالت مروة أسامة، المدير التنفيذى لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، إن المزارع التي سيتم افتتاحها هي ملك لوزارة الزراعة وكانت لا تعمل بكامل طاقتها وانتاجها وتم توقيع برتوكول تعاون مع شركة أرض الخير، التابعة لمؤسسة مصر الخير، في مطلع شهر فبراير الماضي، لتشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة بكامل طاقتها وتطويرها ورفع كفاءتها.

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فيما تواصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، التنسيق دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، مناشدة ، بسرعة التقدم الى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل ، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، لافتا الى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

وأوضح التقرير ، أنه للحصول على رخصة تشغيل منها التوجه الى مديرية الزراعة التابع لها موقع المزرعة ادارة الانتاج الحيوانى ، وتقديم طلب تشغيل المزرعة لأجراء المعاينة على ارض الواقع ، مشير الى أن اللجنة الفنية المشكلة من الانتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.