شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ويبينار علمى حول كتابة البحوث وقواعد النشر الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان الويبنار العلمى الخاص بأصول وقواعد النشر العلمي الدولي عبر الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن سلسلة الويبينارات الأسبوعية التي تعقدها الوحدة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.
وحاضر فى الوبينار العلمى الدكتور محمد فرج الاستاذ بالجامعة الامريكية ومدير تحرير مجلة الأبحاث المتقدمة التي تصدرها جامعة القاهرة وهو واحد من أكثر الباحثين المصريين تميزاً في البحث العلمي والنشر الدولى، وقد حضر الوبينار عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من العديد من كليات الجامعة.
افتتح الوبينار الدكتورة منى فؤاد عطية مؤكدة أن هذا الوبينار العلمى جاء فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى لتساهم فى رفع مراكز جامعة حلوان إقليميا وعالميا لتكون فى مصاف الجامعات العالمية في التصنيف الدولي .
وأوضح الدكتور محمد القصاص أن الوبينار العلمى يعقد ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمى اسبوعيا والتي تتناول مواضيع خاصة بالبحث العلمي ومخرجاته وكيفية إجراء البحوث والمشاريع العلمية.
وتناول الويبينار كيفية كتابة البحوث العلمية، وكيفية تقديم البحوث، إلى جانب كيفية التعامل مع مراجعات البحوث، بالاضافة إلى بعض مهارات العرض والتقديم، وفى نهاية الوبينار العلمى تم مناقشة الحضور مع استاذ الدكتور محمد فرج والرد على جميع الاستفسارات .
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