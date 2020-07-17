شكرا لقرائتكم خبر عن القوي العاملة : صرف 3.5 مليون جنيه منح لـ 3751 عامل غير منتظم بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد ، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 21 يوليو وحتى 20 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3 آلاف و751 عاملا غير منتظم سوف يصرفون 3 ملايين و 659 ألف جنيه .

وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

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وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 14 ألفا و343 مصانع وشركات خلال الفترة من 30 مارس الماضى حتى 16 يوليو الجارى على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).