شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تحظر إقامة شوادر الأضاحى بالشوارع وتفتح المجازر بالمجان فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وحال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأشار المحافظ إلى أنه حال المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشىء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأضاف المحافظ أن القرار يأتى فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصاً من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافى المخلفات التى تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيداً عن رقابتها من الجهات المختصة.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله.

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وأشار إلى أنه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

كما كلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالاحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.