شكرا لقرائتكم خبر عن صورة اليوم.. عجل ينفذ القفزة الأخيرة قبل المصير المحتوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تظهر العديد من المواقف الطريفة من الحيوانات هربا من سكين الجزار الذي يصيب الأضحية بحالة من الهياج العصبي، وتظهر عليهم بعض من المواقف هربا من هذه اللحظة.

التقطت كاميرا ”الخليج 365” لصورة لأحد العجول، وهو يحاول القفز من السيارة التي تحمله، هربا من الجزار من داخل الحوش الملحق بالمجزر قبل إدخاله للذبح، ويظهر بجانبه أحد الشبان ليمسك بالحبل المربوط برقبته لمنعه من الهرب، وتظهر قوة اندفاع العجل الذى يحاول الهرب من السيارة في محاولة أخيرة للبقاء على قيد الحياة.