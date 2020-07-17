شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 718 رحلة تقل 66279 راكبا منذ استئناف الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران نحو 718 رحلة جوية ما بين رحلات دولية وداخلية وشحن جوى، منذ بداية استئناف حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية أول يوليو حتى 15 يوليو الجارى، وذلك بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصر للطيران أن الشركة سيرت 548 رحلة دولية و48 رحلة داخلية، بإجمالى ركاب 66279 راكبا، بمعدل امتلاء وصل إلى 60% على متن الرحلات الجوية، حيث نقلت على متن الرحلات الدولية 61382 راكبا، وعلى متن الرحلات الداخلية 4897 راكبا، بالإضافة إلى 122 رحلة شحن جوى على مدار الأسبوعين الماضيين.

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وأوضحت مصر للطيران أنه تمت إضافة رحلة يومية إلى الخرطوم اعتبارًا من 19 يوليو، ورحلة يومية إلى اسطنبول، إضافة 4 رحلات أسبوعية إلى نيروبى، ورحلتين أسبوعيا إلى أنجمينا اعتبارًا من 1 أغسطس.