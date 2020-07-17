شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطرح برنامج ماجستير إدارة النقل الجوى لتأهيل الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برنامجا جديدا، وهو برنامج ماجستير إدارة النقل الجوى، والذى يقدمه قسم الدراسات السياحية وهو أول برنامج متخصص في دراسات الطيران، ويهدف البرنامج إلى اكساب الدارسين مفاهيم الإدارة الدولية التي تؤهل الخريجين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا ان يصبحو مدراء أكفاء على المستوى الدولى.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير قدرات الدارسين العاملين في مجال الطيران والمطارات وهيئات الطيران المدني، للعمل بكفاءة وتطوير قدراتهم لمواجهة التغيرات الدولية السريعة في قطاع الطيران سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي وتقديم واستعراض الخبرات العملية بالإضافة إلى البعد الأكاديمي في برنامج النقل الجوي.

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وأوضحت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق شروط التسجيل في البرنامج وهي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من أحد الجامعات المعترف بها، مع وجود سابق خبرة في مجال الطيران سواء المدني أو الحربي أو صناعة السياحة أو صناعات متعلقة بهما، واجتياز اختبار التويفل بدرجة 400 درجة أو مايعادله من الاختبارات الدولية.

ويمكن للراغبين في الالتحاق ببرنامج ماچستير النقل الجوي بكلية السياحة والفنادق التواصل على الايميل التالي: [email protected]