انفو..الرياضة تدعم الصحة النفسية والجسدية وتقوى المناعة ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان ، اليوم الجمعة، انفو جراف تحت عنوان " الرياضة تدعم صحتك النفسية والجسدية، وتقوي مناعتك ضد فيروس كورونا وأوضح الانفوجراف ، فوائد ممارسة التمارين الرياضية التى تتمثل فى 1- ممارسة الرياضة تحسن الصحة الجسدية والنفسية وتساعد على تقوية المناعة. 2- اهتم بممارسة رياضة المشى لمدة 30 دقيقة يوميا للوقاية من زيادة الوزن والسمنة Advertisements 3- يمكن تقسيم الرياضة إلى فترات قصيرة على مدار اليوم"ممارسة من 10 لـ 15 دقيقة يوميا وتكراراها مرتين أو أكثر على مدار اليوم. 4- اذا لم تكن مريضا فى العزل المنزلى اهتم بمشاركة الأسرة التمارين الرياضية حفاظا على الصحة العامة.

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