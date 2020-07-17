شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم روشتة للذهب الأبيض والأرز لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات الفنية المتبعة التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، لمزارعي محصول الأرز" ومحصول القطن "الذهب الأبيض" ومراعاتها، خلال شهر يوليو لزيادة الإنتاج وخاصة طرق الرى والتسميد ومكافحة آفات المحصول .

وتشمل توصيات محصول الأرز:

- ضرورة الاهتمام بالرى وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.

-التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الإلتزام بالمعدلات الموصى بها.

-متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.

- علاج ظاهرة الإحمرار والتى تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم فى الأرض الملحية.

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توصيت محصول القطن

وتمثلت التوصيات ، العناية بالرى وإحكامه مع تجنب التغريق والتعطيش،الإستمرار فى نقاوة الحشائش والنباتات الغريبة للمحافظة على نقاوة وجودة الصنف.

قال الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان ، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ، أنه لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج ، واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف ، والتوسع في زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية ، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.