شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء : نحقق فى شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فاتورة يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة تلقت أعداد كبيرة من شكاوى المواطنين خلال الأيام الماضية بسبب فاتورة يونيو و ارتفاع قيمتها بشكل كبير ، مؤكدا أن جميع شكاوى المواطنين يتم فحصها والتحقيق بشأنها ودراستها وإعداد تقرير مفصل للوزير بها.

و أضاف المصدر، لـ "الخليج 365 " أن برنامج القراءة الموحد تم تطبيق بنسبة 100% بجميع شركات توزيع الكهرباء ، لافتا إلى أن البرنامج اثبت نجاحه بجميع شركات التوزيع التى تم التطبيق بها و ساهم فى انخفاض كبير فى مشاكل فواتير الكهرباء التى كان يعانى منها المواطنين ، مشيرا إلى أن هناك شكاوى من المشتركين التابعين لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بسبب عدم تطبيق البرنامج فى المحافظات التابعة للشركة و اعتماد الشركة حتى الان على تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بشكل دفترى بدون الاعتماد على التقاط صوره لعداد الكهرباء لضمان اصدار فاتورة سليمة معبرة عن الاستهلاك الفعلى للمشترك.

و أضاف المصدر ، أن برنامج القراءة الموحد هو تطوير للبرنامج الخاص بشركه شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، لافتا إلى أن الفرق بينهم هو ان القراءة الموحد يعمل اونلاين على الانترنت.

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