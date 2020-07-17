شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 12 تعديًا على النيل والأرض الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إزالة 12 تعديًا على مساحة أرض تبلغ 3953 مترًا مربعًا من الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية وكذلك البناء المخالف، فى مراكز الدلنجات وكوم حمادة ورشيد، بينهم 7 تعديات على نهر النيل بفرع رشيد، وذلك ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بإزالة 7 تعديات على حرم نهر النيل بفرع رشيد على مساحة 1217 مترًا مربعًا، كما قامت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات بتنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 2290 مترًا مربعًا مملوكة للإصلاح الزراعى بقرية كوم زمران عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض، كذلك إزالة لتعدٍ بالبناء المخالف على أرض مساحتها 134 مترًا بقرية الزعفرانى بكوم حمادة.

وأكد «المحافظ» على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات للحفاظ على نهر النيل والرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين تأكيدًا لهيبة الدولة وإنفاذًا للقانون.

إزالة تعديات على نهر النيل فى البحيرة

إزالة تعديات على نهر النيل فى البحيرة

إزالة تعديات على نهر النيل فى البحيرة

إزالة تعديات على نهر النيل فى البحيرة