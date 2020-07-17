شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: انخفاض الإصابات والوفيات بـ«كورونا».. و«المحافظ»: تجاوزنا 4 آلاف متعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، عن تجاوز أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في المحافظة لأكثر من 4 آلاف متعاف خرجوا من مستشفيات العزل والإحالة إلى منازلهم.

وأوضح «آمنة» بشفاء خروج عدد 392 متعاف من فيروس كورونا المستجد وخروجهم إلى المنازل، خلال اليومين الماضيين، بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 4199 متعاف.

وأشاد «آمنة» بدور الأطقم الطبية بمحافظة البحيرة في تقدم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة للمصابين مثمنًا دور الأطقم الطبية الوطنى في العمل بكل اخلاص للتجاوز الأزمة والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدًا على دور المجتمع المدنى في دعم القطاع الطبى، مهيبًا بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة.

.وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن نسب الشفاء في المحافظة وصلت لأعلى معدلاتها، بينما تنخفض معدلات الإصابات والوفيات، واستمرار جهود الطواقم الطبية في مستشفيات العزل في رعاية المصابين بالتزامن مع توزيع وتسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين والمرضى الذين يتم عزلهم منزليًا.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، على استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات ومتابعة جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى المستشفيات والمنازل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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