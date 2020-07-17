شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» تعلن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية، على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافي، اعتباراً من يوم الأحد 12/7/2020 حتى الاربعاء الموافق 29/7/2020.

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس، على النحو التالي:

1ـ أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية العامة عام 2019-2020.

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 على 18 عامًا.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموعًا.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

7ـ أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

البيانات المطلوبة:

اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول أكتوبر، المحافظة الصادر منها الشهادة الإعدادية، سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب، رقم تليفون ولي الأمر.

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المرفقات: صورة الشهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاثة تخصصات:

1ـ تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

2ـ ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي.

3ـ تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.