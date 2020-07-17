شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جامعة عين شمس مقرًا لمكتب التنسيق المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن تقديره لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة، مؤكداً أن الجامعة حرصت على توفير كل التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق، التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من ٢٥ يوليو الجاري وتستمر حتى ٣١ أكتوبر المقبل.

وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أن قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، خصص مباني الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطلاب لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي، مشيراً إلى أن الجامعة بذلت قصارى جهدها لإتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية ويعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.