شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 4 ساعات عن قرية أبو الغيط بالقليوبية لإجراء عملية صيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه نظرا لإجراء بعض أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية أبوالغيط مركز القناطر الخيرية سيتم قطع المياه عن قرية أبوالغيط لمدة 4 ساعات من الساعة الرابعة فجر اليوم وحتي الساعة الثامنة صباحًا. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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