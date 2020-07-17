شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة الاجتماعية» ببنها: لا حالات غش أو شغب أو كورونا بامتحانات السنة النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نورهان منير فهمي، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنة النهائية (الفرقة الرابعة) بالمعهد لم تشهد أي حالات غش أو شغب أو حالات اشتباه بكورونا خلال فترة الامتحانات التي تمت تحت إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأشارت عميد المعهد إلى أنه قد تم الانتهاء من الامتحانات التي أجريت وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التعليم العالي وعلى أكمل وجه ولم يتعرض الطلاب لأي إصابات خلال فترة الامتحان.

وأضافت الدكتورة نورهان منير أن إدارة المعهد اتبعت عددا من الإجراءات للطلاب قبل بداية الامتحان وأثناءه من تعقيم عند دخول الطلاب من بوابات التعقيم ومرورا بتوزيع الطلاب على اللجان بعد تعقيمها وتعقيم أيادي الطلاب بالمطهرات واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجات الحرارة قبل بداية الامتحان وأثناءه بشكل مستمر مع متابعة الملاحظين ورؤساء اللجان بشكل مستمر أثناء مدة الامتحانات لكل مادة.

وأشارت إلى أن أعمال التصحيح الإلكتروني مستمرة وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.