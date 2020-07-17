شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال الفريق الثامن بـ«عزل قها» وتعافي حامل في الشهر التاسع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّمت إدارة مستشفي قها للعزل الصحي لمرضي كورونا أبطال الفريق الطبي الثامن لإدارة المستشفى، بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي، مدير عام المستشفى تقديرًا لجهودهم واعتزاز بما قدموه من تضحيات وجهد في تلك الملحمة الوطنية.

ووجهت المستشفي الشكر لأعضاء الفريق عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك قائلة: «شكرا لكم يا أبطال أنتم فخر لنا وشرف للإنسانية كلها».

كما أعلنت المستشفى شفاء وخروج سيدة حامل في أول الشهر التاسع بعد إصابتها بكورونا ونقلها للعلاج بالمستشفى، حيث خرجت بصحة جيدة.

فيما وجهت المستشفي التحية لطبيبين بالمستشفي عبر بيان لها على التواصل الإجتماعي جاء فيه أبطال لا يعرفون الخذلان والمستحيل ليس في قاموسهم الراحة يدركون قيمة رسالتهم وقدسية مهنتهم اجتمعت فيهم صفات الأخلاق والرجولة والجدعنة والاخلاص في العمل هما الدكتور احمد ابو كامل أخصائي الجراحة العامة والاوعية الدموية والدكتور رامي رزق أخصائي التخدير شكرا لكم يا أبطال انتم تيجان على الرؤوس ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام

وكان الفريق الثامن قد سلم مهام الأعمال بالمستشفى للفريق الطبي التاسع ليواصل أعمال تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس، حيث ثمن مدير الفريق الطبي، الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الفريق الطبي السابع، وتضحياتهم العظيمة وسط أجواء من الفرح والسعادة بخروج متعافين جدد من الفيروس بالمستشفى.

Advertisements