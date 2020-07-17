شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة توقف العمل بمبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأكدت استمرار إجراء العمليات الجراحية بكل المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى 15 يوليو الجاري، نحو 461 ألفاً و131 جراحة على مستوى 11 تخصصاً جراحياً دقيقاً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن تلك المبادرة ساهمت في تقليل مدة الانتظار لإجراء العملية الجراحية لمدة لا تزيد على 14 يوماً بنسبة 80% من الحالات، كما أن هناك خطة يتم تنفيذها لتوفير ممرات آمنة للمستشفيات التي بها أماكن لفرز وعزل مصابي كورونا، وكذلك تم تخصيص الخط الساخن لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار 15300؛ لمتابعة أي شكاوى متعلقة بعدم تنفيذ الإجراءات، أو تحصيل أي أموال من المريض، على أن يتم استرداد الأموال للمريض ومحاسبة المسؤول عن عملية التحصيل.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

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