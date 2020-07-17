شكرا لقرائتكم خبر عن «غراب»: الشرقية تتصدر موسم حصاد القمح على مستوى الجمهورية بـ 670 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتهاء موسم حصاد القمح المحلي لعام 2020 على مستوى مراكز المحافظة بإجمالي مساحة منزرعة قدرها 417 ألفا 822 فدان، لافتا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية التي تم توريدها هذا العام بلغت 670 ألف طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد من منتصف شهر إبريل الماضي وحتى أمس بزيادة قدرها (30) ألف طن عن العام الماضي.

وقال محافظ الشرقية، أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلي، فقد تصدرت محافظة الشرقية المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكداً على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

أشاد الدكتور ممدوح غراب بدور الجهات المختصة في تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أعلي كمية توريد هذا العام، وقد تم التوريد وفقاً للضوابط والإشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد.

يذكر أن مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في شهر إبريل الماضي، أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 52 موقعًا ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من ( بنك التنمية والائتمان الزراعي ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة المصرية للصوامع والتخزين ـ شركة مطاحن شمال ) تستخدم كمراكز تجميع، فضلًا عن عدد من الصوامع الخاصة بالمحافظة، واستبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية ولإنخفاض منسوبها .