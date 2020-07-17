شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تحذر من نزول البحر ليلًا.. وما زال البحث جاريًا عن جثة «شادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين من ارتياد الشواطئ ونزول البحر ليلا، ما يعد خرقا للقوانين ومخاطرة كبيرة تهدد أرواحهم.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه بفحص حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية والمحافظات الساحلية في الآونة الأخيرة تبين أن جميعها حدث خلال فترات الليل وحتى الفجر.

وأشار البيان إلى أن المادة الثالثة من لائحة عمل الشواطئ والتي تحمل رقم 41 لسنة 1966 تحظر الاستحمام، أو نزول البحر بالشواطئ قبل الساعة السابعة صباحا وبعد غروب الشمس.

وأشارت إدارة السياحة والمصايف، إلى أن جميع شواطئ الإسكندرية مغلقة حاليا وخالية من خدمات الإنقاذ، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى تنظيم حملات لإخلاء الشواطئ على مدار اليوم.

وفي ذات السياق تواصل قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية وغطاسون متطوعون اليوم، أعمال البحث عن جثة «شادي»، الضحية رقم 12 بشاطئ النخيل، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

كان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، فجر الجمعة الماضي، بشاطئ النخيل المعروف بـ «شاطئ الموت» بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

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