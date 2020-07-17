شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل ملوي»: 74 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج.. وشفاء وخروج 4 مصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مستشفى الحجر الصحي بملوي تعافي 4 مصابين بكورونا وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، فيما لفظ مصاب أنفاسه الأخيرة على جهاز الصدمات متأثرا بالوباء. بينما تواصل الأطقم الطبية بالمستشفى علاج 78 مصابًا داخل أقسام العزل والرعاية. في سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور أسامة بلبل، مدير الصحة بالمحافظة، 74 إصابة جديدة بالوباء. تم نقلهم إلى مستشفيات العزل بالمدن والحجر الصحي بملوي، والصدر والقلب بالمنيا الجديدة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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