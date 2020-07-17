شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة النقل الجوي بـ«سياحة وفنادق حلوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان طرح برنامج جديد وهو برنامج ماجستير إدارة النقل الجوي والذي يقدمه قسم الدراسات السياحية وهو أول برنامج متخصص في دراسات الطيران، ويهدف البرنامج إلى إكساب الدارسين مفاهيم الإدارة الدولية التي تؤهل الخريجين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا أن يصبحو مدراء أكفاء على المستوى الدولي.

كما يهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير قدرات الدارسين العاملين في مجال الطيران والمطارات وهيئات الطيران المدني، للعمل بكفاءة وتطوير قدراتهم لمواجهة التغيرات الدولية السريعة في قطاع الطيران سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي وتقديم واستعراض الخبرات العملية بالإضافة إلى البعد الأكاديمي في برنامج النقل الجوي.

وقالت الدكتورة سهى عبدالوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، إن شروط التسجيل في البرنامج هي أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي من أحد الجامعات المعترف بها، مع وجود سابق خبرة في مجال الطيران سواء المدني أو الحربي أو صناعة السياحة أو صناعات متعلقة بهما، واجتياز اختبار التويفل بدرجة ٤٠٠ درجة أو مايعادله من الاختبارات الدولية.

ويمكن للراغبين في الالتحاق ببرنامج ماچستير النقل الجوي بكلية السياحة والفنادق التواصل على الايميل التالي:

[email protected]