شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطرى المنوفية»: الانتهاء من تحصين 291 ألف و106 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بنسبة 77.7% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن تحصين ألفان و320 رأس ماشية خلال يوم واحد بإجمالي 291 ألف و106 من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 77.7% من الأعداد المستهدفة بالحملة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقري المحافظة، التي انطلقت يوم السبت الموافق 18 إبريل الماضي، كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح «عوض» بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمي القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر، مشيراً بأنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق.

ووجه محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمي القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.