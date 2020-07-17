شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«السيلفي والقبضة».. احتفال ٢٤ متعافيًا من كورونا بعد خروجهم من مستشفى الفشن ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي ٢٤ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الفشن المركزي وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقام المرضى بالحصول على صور سيلفى مع الأطباء والممرضات المعالجين لهم طوال فترة إصابتهم بالفيروس، كما رفع المرضى قبل خروجعهم علامة «القبضة» مع الأطباء دليل على نضالهم هم والأطباء مع المرضى.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.