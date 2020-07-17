شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. تعرف على أسعار الأضاحى فى زمن كورونا.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” بثا مباشرا خلال جولته فى أسواق الأضاحى بالإسماعيلية تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، للتعرف على أسعار الأضاحى وأنواعها، وسجلت أسعار الأضاحى هذا العام أقل من العام الماضى، بفارق 10 جنيهات تقريبًا فى الكيلو للمواشى وأرخص 10 جنيهات فى أضاحى العجول، وتسبب انتشار جائحة كورونا هذا العام، فى ضعف الإقبال على الشراء من قبل المواطنين، وهو ما جعل الأسواق تشهد ركودًا كبيرًا وتسبب فى تراجع الأسعار عن الأعوام الماضية.

ورغم زيادة تكلفة نقل المواشى للأسواق وزيادة أسعار الأعلاف، إلا أن أسعار الأضاحى هذا العام أقل من العام الماضي، بفارق 10 جنيهات تقريبًا فى الكيلو للمواشى وأرخص 10 جنيهات فى أضاحى العجول.

يقول أحد التجار: يوجد عدة أنواع من الخراف، وهى "بلدى، وعسافى، وسناوى، والرحمانى"، إلا أن معظم الناس تقبل على شراء الخراف البلدى، نظرًا لجودة لحمتها، مشيرًا إلى أن الخراف البلدى، تكون بيضاء ولديها " ليّة" متوسطة، وتزن لحم أكثر، أما "عسافى"، فهى أحد أنواع الخراف التى يتم جلبها من رفح، ولديها "ليّة" صغيرة، وتزن لحم إلى حد ما أيضًا، أما "الرحمانى"، فهو نوع خراف يتواجد فى محافظة البحيرة، ويتميز بـ "ليّة" كبيرة، يزن لحم بشكل أكبر، أما "سناوى"، فهو نوع من أنواع الخراف يتواجد أكثر فى محافظة الإسماعيلية، ويميزها "الليّة" الصغيرة ويكون لحمها أحمر، ولا يوجد بها دهون.

وكشف أحد التجار، عن أسعار جميع أنواع الأضاحى فى السوق، مؤكدًا، أن سعر الجدى يترواح من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وسعر الماعز من 2000 جنيه إلى 2500، وسعر النعجة من 2000 إلي 3 آلاف، وسعر الخروف من 2000 إلي 4 آلاف، وسعر العجلة من 12 ألف إلى 20 ألف، والعجل البلدى من 20 ألف إلى 30 ألف.

أما أسعار الأضاحى بالكيلو، فبلغ سعر كيلو الماعز 55 جنيها، وسعر الكيلو فى أضحية الجدى 60 جنيها، وسعر الكيلوا فى أضحية الخروف 50 جنيهًا، وسعر الكيلوا فى أضحية العجل 55 جنيهًا، وسعر الكيلوا فى أضحية العجلة 45 جنيهًا.

Advertisements



