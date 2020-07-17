شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث 50 صورة لأبراج العلمين الجديدة ..وبدء أعمال التشطيبات يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أحدث صور لأبراج العلمين الجديدة، أيقونة العمارة الحديثة في منطقة الساحل الشمالى، وطبقا للمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أكد أن نسبة التنفيذ في أبراج العلمين مرتفعة وتسابق الجدول الزمنى المحدد، ووصلت للطابق الـ38 في بعض الأبراج، وأبراج أخرى 34 طبقا لموعد الإسناد للشركات.

وأضاف المهندس علاء عبد العزيز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من المقرر الانتهاء من الهيكل الخرسانى بالكامل لأبراج العلمين الجديدة ، وبدء أعمال التشطيبات الداخلية، اعتبارا من 30 يونيو المقبل، على أن يتم بدء تسكين أول مواطن في أبراج العلمين ديسمبر 2021 .

وكشف عبد العزيز ، أنه تم البدء في أعمال الجسات للأبراج الجديدة، التي قررت هيئة المجتمعات بدء تنفيذها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المرافق بالكامل للمرحلة الأولى ، وبدء التشغيل التجريبى لمحطة تحلية المياه التي ستغذى المدينة بالكامل.

وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن منطقة الساحل الشمالى، تشهد تطورا غير مسبوق بظهور مدينة العلمين الجديدة للنور، أحدث مدن الجيل الرابع، والتى ستكون بمثابة بوابة مصر على إفريقيا، لافتا إلى أنه من المقرر أن تصل ارتفاع أبراج العلمين الجديدة لـ 42 دورا.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي لموزع كهرباء رقم ١ للممشى الشاطئى، بمدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ38، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة.

وأكد ممدوح ، أن بجوار منطقة الأبراج، تم تخصيص منطقة سكن فاخر أطلق عليها منطقة الداون تاون، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات ‪Tawin House بالروف، وجارٍ الإعداد لطرح بيع عدد من الوحدات بالمرحلة الأولى.





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