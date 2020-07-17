شكرا لقرائتكم خبر عن "كليوباترا" الرمز الانتخابى للقائمة الوطنية "من أجل مصر" فى "مجلس الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر ل " الخليج 365" أن القائمة الوطنية " من أجل مصر" استقرت على اختيار الرمز الانتخابي لها فى انتخابات مجلس الشيوخ وهو "كليوباترا".

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يذكر أن قائمة القاهرة من المتوقع أن تضم قائمة قطاع القاهره وجنوب ووسط الدلتا لانتخابات مجلس الشيوخ عن التحالف، حسام الخولي-محمود بكري-محمود منصور -حازم الجندي -عاطف النمكي -عايده نصيف -ياسر الهضيبي-محمد حلاوه -حسين خضير -طارق عبدالعزيز -صلاح سعودي -عبدالسلام الجبلي -ريهام عفيفي -ايريني ثابت -عبدالخالق عياد-د ايهاب وهبه -حنا جريس -عز الدين سالم -محمد عريبي، فريدة النقاش، ناجح جلال، محمد حلاوة، ومحمد توفيق.

وتضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" 11 حزب وهم : مستقبل وطن، الوفد، المصرى الديمقراطى، الشعب الجمهورى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية وحماة الوطن.