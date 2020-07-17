شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، نفى الحكومة لـ 11 شائعة انتشرت خلال الأسبوع الأخير، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة

وفيما يلى موجز أخبار مصر

التعليم توافق على زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان السير ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية 2020.

المنشآت الفندقية فى لايف الخليج 365: ارتفاع حجوزات السائحين لشهر سبتمبر

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر إن السياحة الداخلية بدأت فى التدفق على الفنادق والمنشآت السياحية فى المحافظة منذ 15 مايو الماضى، لافتاً إلى أنه منذ بداية شهر يوليو الجارى بدأت معدلات السياحة الداخلية فى الزيادة خاصة مع انتهاء الامتحانات، لافتاً إلى أن هناك لجان تفتيش عشوائية ودورية على الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية.





التعليم تفند شائعة الامتناع عن صرف حوافز المعلمين

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء عن امتناعها صرف حوافز المعلمين، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة انتظام صرف كل الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين، بما فى ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة فى هذا الشأن، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.





الصحة تنفى توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة بسبب أزمة فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مُوضحةً استمرار إجراء العمليات الجراحية بكافة المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى 15 يوليو الجارى، نحو 461 ألفاً و131 جراحة على مستوى 11 تخصصاً جراحياً دقيقاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





رئيس الوزراء يطمئن على تنفيذ تكليفات السيسى بتوفير الأدوية لمواجهة كورونا

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.





الحكومة: توفير 4 ملايين شريط زينك وأخرى فيتامين سى من 1-14 يوليو الجارى

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.





الحكومة: زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم فى موازنة 2020 / 2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثمارى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.





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الحكومة ترد على 11 شائعة انتشرت فى أسبوع.. لا صحة لتوزيع أدوية بالمجان على المواطنين داخل محطات المترو.. خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية غير صحيح.. والبنك المركزى ينفى إيقاف إصدار العملات الورقية

رصد المركز الاعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 11 شائعة انتشرت فى أسبوع، حيث نفت وزارة التموين فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن استخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمى فى إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن الدقيق الذى يتم صرفه لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليم وآمن تماماً، ومطابق لمواصفات الجودة المنصوص عليها، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أى تلاعب، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





المصريون يطالبون الرئيس بمحاربة الإرهاب فى ليبيا بهاشتاج #أعلن_تفويضي_للسيسى

لاقت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية لبحث الأوضاع في ليبيا، تفاعلا كبيرا في مصر والعالم العربي، حيث أكدت قدرة القوات المسلحة المصرية وقيادتها السياسية على قلب الموازين العسكرية في ليبيا، والحفاظ على الأمن القومي المصري والليبي، واحتشد المصريون خلف رئيسهم السيسي للتعبير عن دعمهم له في اتخاذ القرارات اللازمة لحفظ حدود مصر الغربية ومواجهة إرهاب المليشيات والمرتزقة في ليبيا.





"مفيش بندق.. هاكل فسدق".. سخرية وعتاب بين كباتن الزمالك

أثار فيديو نشره محمود عبد الرزاق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك الحالى، حالة من الحزن والغضب لدى خالد الغندور قائد القلعة البيضاء السابق والشهير بـ"بندق" بين الجماهير الكروية، بعدما استشعر الغندور سخرية شيكابالا منه خلال الفيديو، ومن اللقب الذى أطلقته عليه الجماهير خلال فترة لعبه.





جدو يكشف إصابة والدته بالسرطان.. ويتوعد متابعا "سبه" بأمه

كشف محمد ناجى جدو، لاعب نادى الجونة الحالى والأهلى وهال سيتى ومنتخب مصر السابق، إصابة والدته بمرض السرطان اللعين، وذلك عندما قام أحد متابعيه بسبه بوالدته والتطاول عليها عقب تحسره على هزيمة هال سيتى، بثمانية أهداف نظيفة من ويجان، فى بطولة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى لكرة القدم، ليرد عليه جدو بالسب أيضا.





تتويج ريال مدريد الـ 34 وحسرة برشلونة يتصدران عناوين صحف العالم.. صور

اهتمت الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم، الجمعة فى أوروبا بالعديد من الأحداث المهمة، على رأسها حسم ريال مدريد التتويج بالدوري الإسباني للمرة 34 فى تاريخه، فضلا عن خسارة نادى برشلونة ضد أوساسونا فى الليجا.





إنفوجراف.. مواعيد مباريات كأس العالم 2022 لأول مرة فى نوفمبر وديسمبر

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن مواعيد مباريات النسخة المقبلة من نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر بعد عامين، حيث تقام المنافسات بمباراة الافتتاح يوم 21 نوفمبر على استاد البيت الذى تبلغ سعته 60 ألف متفرج، فيما تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل الذى يتسع لنحو 80 ألف متفرج.





كواليس انتقام زوج من قرينته بنشر صورها في غرفة النوم على صفحات فيسبوك..فيديو

كشفت ضحية التشهير على السوشيال ميديا من زوجها، كواليس اكتشافها لصورها الخاصة بغرفة نومها على صفحات الأصدقاء وجروبات الواتس آب، بعدما قرر زوجها الانتقام منها على طريقته.





شاهد .. مساجد الكويت تستقبل المصلين فى أول صلاة جمعة منذ تعليقها بسبب كورونا

استقبل أكثر من 1000 مسجد فى الكويت المصلين اليوم ، فى أول صلاة جمعة جماعية فى مساجد الكويت منذ توفقها 4 أشهر بسبب انتشار وباء كورونا، وسط إجراءات صحية وتدقيق على الأبواب من قبل جمعية الهلال الأحمر وفريق الدفاع المدني فتحت المساجد أبوابها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.