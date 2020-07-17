شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قضايا ساخنة × أسبوع.. الإرهاب فى ليبيا ولقاح كورونا الهندى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأسبوع الجارى أحداثًا كثيفة ومتنوعة على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية وغيرها من شتى الاهتمامات والمجالات، وكانت مجريات هذه الأحداث داخل مصر وخارجها، لعل أبرزها ما يجرى على حدود مصر وفى عمقها الاستراتيجى داخل الأراضى الليبية، إضافة إلى الأبحاث العلمية التى لا تتوقف بحثًا عن لقاح لحل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويرصد ”الخليج 365”، فى التقرير التالى ملخصًا لأبرز الأحداث الداخلية والخارجية التى شهدتها مصر والعالم على مدار الأسبوع المنتهى، ليقدم إلى قرائه وجبة صحفية سريعة تسلط الضوء على أهم القضايا، وهى كالتالى:

1- التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بشيوخ وقبائل ليبيا، والذى أكد خلال اللقاء أن أى تجاوز لخط سرت الجفرة تهديد للأمن القومى المصرى، وأن مصر ستتدخل بشكل مباشر فى ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب بعد توجيه طلب للبرلمان للإذن بأى تحرك عسكرى خارجى.

2- فوجئ العاملون بمدينة الإنتاج الإعلامى باقتحام شاب ثلاثينى أطلق عليه لقب "الرجل الأخضر" أحد المبانى وبعد مقاومته رجال الأمن باستخدام سلاح أبيض انتهت المواجهة بمقتله وتصريح النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن بدفن جثمانه.

3- صدر حكم بحبس النجم محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الطيار "أبو اليسر"، وكان ذلك فى نفس اليوم الذى تصدرت فيه أغنيته الجديدة "تيك توك" فى شوارع تايم سكوير بالولايات المتحدة الأمريكية.

4- سادت حالة من الارتباك داخل إثيوبيا حول سد النهضة، فبينما بث تليفزيون الدولة تقريرًا عن بدء ملء خزان السد، اعتذرت هيئة الإذاعة تلا ذلك اعتذار آخر من وزير الرى الإثيوبى مع تأكيده استمرار المفاوضات، كما أكد القائم بأعمال السفير الإثيوبى بالسودان عدم إغلاق بوابات السد.

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5- أسبوع من الأحزان والإثارة شهدها شاطئ النخيل غرب الإسكندرية بعدما تمكنت قوات الإنقاذ البحرى وغواصين متطوعين من إنقاذ 11 غريقًا بمياه البحر، بينما لاتزال الجهود مستمرة لانتشال آخر جثمان لشاب يدعى شادى لم يظهر جثمانه منذ قرابة 8 أيام.

6- أعلن النجم الهندى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطلع الأسبوع الجارى، ووجه على مدار الأيام الماضية رسائل عديدة لجمهوره لحثهم على الوقاية تجنبًا للإصابة، كما تلى الصلوات طلبًا للشفاء، موجهًا الشكر للأطقم الطبية على جهودهم.

7- أعلنت مصر للطيران فى بيانات متتالية على مدار الأسبوع عن ضرورة قيام المسافرين إلى دولة الإمارات العربية بإجراء تحليل pCR الخاص بخلوهم من فيروس كورونا، حيث أصبح عدم الاصابة بكورونا شرط أساسى للسفر إلى الإمارات.

8- يتسابق العالم فى إنتاج لقاح فعال لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى هذا الإطار، أعلنت شركة زيدوس كاديلا الهندية استكمال تجارب المرحلة الأخيرة للقاح محتمل فى مارس 2021، وهو لقاح كاديلا، الملقب بـ ZyCov-D .

9- التحرش، كان على رأس القضايا الاجتماعية التى شغلت الرأى العام المصرى هذا الأسبوع، وبينما توالت روايات الفتيات من المشاهير أو المواطنين حول تعرضهن لوقائع تحرش، انطلقت رسائل دعم الفنانين للفتيات على مواجهة التحرش والإبلاغ الفورى عن المتورطين فى ظل تعديل القوانين بما يضمم سرية بيانات الضحايا.

10- عسكريًا، كانت المناورة حسم 2020، التى نفذها الجيش المصرى على الحدود الغربية، لها الصدى الأعلى إقليميًا وعالميًا، حيث تم تنفيذ مراحل المناورة العسكرية بمعدات وقطع بحرية للسيطرة على مسرح العمليات، وظهرت خلالها كفاءة صواريخ الهاربون، إلى جانب دور الطائرات فى تأمين عمليات إبرار القوات.