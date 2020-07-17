شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تسلط الضوء على ترتيب الجيش المصرى بين أهم جيوش العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت إكسترا نيوز الضوء في تقرير لها على تصنيف جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا فى أحدث تقرير له عن قائمة 2020 لأهم جيوش العالم.

وركزت في تقريرها على صعود الجيش المصرى للمركز التاسع عالميا، متقدما 3 مراكز على التوالى، متجاوزا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل، التى جاءت فى المركز رقم 18 عالميا.

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وقالت خلال التقرير إن التصنيف العالمى وفقا لجلوبال فاير باور وضع الجيش الأمريكى فى المقدمة محتلا المركز الأول، بينما جاء الجيش الروسى فى المركز الثانى، فيما جاء الجيش الصينى بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندى بالمركز الرابع، ثم الجيش اليابانى فى المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية فى المركز السادس عالميا، كما ركزت خلال التقرير على ترتيب الدبابات والمدفعية وسلاح الطيران والمدفعية.

وضمت القائمة الجيش الفرنسى الذى جاء فى المركز السابع عالميا، والجيش البريطانى بالمركز الثامن عالميا، حيث يسبق الجيش المصرى فى التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلى فى المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ 10 الكبار عالميا.