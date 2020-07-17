شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية فى لايف الخليج 365: ارتفاع حجوزات السائحين لشهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر إن السياحة الداخلية بدأت فى التدفق على الفنادق والمنشآت السياحية فى المحافظة منذ 15 مايو الماضى، لافتاً إلى أنه منذ بداية شهر يوليو الجارى بدأت معدلات السياحة الداخلية فى الزيادة خاصة مع انتهاء الامتحانات، لافتاً إلى أن هناك لجان تفتيش عشوائية ودورية على الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأضاف عاقل، فى تصريحات لـ"لايف الخليج 365"، أن الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى شهد وصول طائرة كل يوم للسائحين من الخارج إلى البحر الأحمر، وشهد الأسبوع الثانى وصول 3 طائرات يومياً تقل السائحين الأجانب، متوقعاً أن تشهد السياحة تدفقا كبيرا من الأجانب فى شهر سبتمبر المقبل بعدما فتحت العديد من الدول الأوروبية الحجوزات على السياحة المصرية.

وتعليقا على تسليم فنادق البحر الأحمر فندقا سياحيا بمدن المحافظة المختلفة لشهادات الصحة والسلامة، قال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر: "هناك 182 فندقا تقدموا للحصول على شهادات الصحة والسلامة التي تصدر من لجنة من وزراتى الصحة والسياحة، وحصل 166 فندقا سياحيا بمدن المحافظة المختلفة على شهادات الصحة والسلامة، وذلك بعد ايفاد لجان مشكلة من وزارة السياحة والصحة وعضو من غرفة المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أكدت عليها وزارة السياحة والآثار".