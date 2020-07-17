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حرارة وشبورة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت "بيان بالدرجات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على القاهرة والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع ظهور شبورة مائية صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلاً مع رياح نشطة، وشبورة مائية في الصباح.

وتتوقع الهيئة، أن يشهد شمال الصعيد طقسًا حارًا نهارًا معتدل ليلاً، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وأشارت إلى أن الطقس ليلا، لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 35 24

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الوجه البحري 35 23

السواحل الشمالية الغربية 30 22

السواحل الشمالية الشرقية 30 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 40 29

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد 41 30

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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