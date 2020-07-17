"البيئة" تحكم سيطرتها إلكترونيًا على 8 مداخن لمحطة كهرباء شمال القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لـ4 وحدات توليد طاقة تعمل بالدورة المركبة بـ8 مداخن بمحطة كهرباء شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بمحافظة القاهرة.

وتم رصد كل من عناصر (ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين)، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

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وأشارت "فؤاد"، إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة البيئة لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى التي أقرها قانون البيئة ومنها محطات الكهرباء، وبعض قطاعات إنتاج البترول وتكريره ومصانع إنتاج الأسمنت والأسمدة.

وأوضحت أن ربط المنشآت الكبرى بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة والصادرة عن تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، وإعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك الشركات من خلال تحليل أحمال التلوث الصادرة منها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن عدد محطات توليد الكهرباء التي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظات القاهرة الكبرى وصل إلى 7 محطات، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74 منشأة تمثل 339 مدخنة.