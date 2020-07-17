مصر للطيران: نقل 66 الف راكب على 718 رحلة خلال 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إجمالي عدد رحلاتها التي تم تسييرها من المطارات المصرية إلى مدن وعواصم العالم والرحلات الداخلية خلال الفترة من 1 لـ15 يوليو الجاري بإجمالي 718 رحلة جوية، نقلت 66279 راكبا من جنسيات مختلفة بمعدل امتلاء حوالي 60‎%.

وقالت مصادر بالشركة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنه تم تسيير 548 رحلة دولية لسفر ووصول 61 ألفا و382 راكبا، وتسيير 48 رحلة داخلية نقلت 4 آلاف و897 راكبا، وتسيير 122 رحلة شحن بإجمالي 718 رحلة جوية.

وأشارت المصادر، إلى قيام الشركة بإضافة رحلة يومية إلى الخرطوم اعتبارًا من 19 يوليو الجاري، وتم إضافة رحلة يومية إلى اسطنبول اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، وإضافة 4 رحلات أسبوعية إلى نيروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، وإضافة رحلتين أسبوعيتين إلى أنجمينا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

​