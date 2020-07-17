بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: انطلقت منذ قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة بعنوان: مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة، ليكون موضوع خطبة الجمعة. وقررت وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد للصلاة أمام المواطنين مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد على أن تؤدى ظهرًا في المنازل، وشاهد البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

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