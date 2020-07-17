القبض على عاطل بحوزته كيلو وربع فودو وبودر بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل بحوزتة كيلو وربع فودو وبودر قبل ترويجها على عملائه بمنطقة عين شمس . تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات من استهداف وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية، حال تواجده بالمنطقة سكنه. Advertisements وبتفتيشه عُثر على 1,225 كيلو جرام لمخدر الفودو - 12 جرام لمخدر البودر - مبلغ مالي - هاتف محمول. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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