ضبط 103 أشخاص لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات في إطار اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 103 شخصاً لمخالفتهم القرار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجارى العرض على النيابة لتولي التحقيقات.

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