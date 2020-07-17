ضبط صاحب مخزن بحوزته 45 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مخزن بدون ترخيص تابع لصيدلية بحوزته 45 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركياً بمنطقة البساتين. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة البساتين لحيازته 115 صنف علاجي بإجمالي 45000 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض) مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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