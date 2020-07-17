محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الاخيرة عن ضبط قضيتين تهريب "بضائع أجنبية الصنع – أدوات منزلية" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى قرابة 2.5 مليون جنيه، 15 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، 806 مخالفة مرورية متنوعة، قضية تهرب مواد مخدرة بمضبوطات بلغت كيلو جرام لنبات البانجو المخدر وتنفيذ 128 حكم قضائي متنوع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب كيلو بانجو وبضائع بـ 2.5 مليون جنيه عبر المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.