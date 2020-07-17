من الحوامدية للمنيب.. رحلة انتشال جثة أب أنقذ طفله من الغرق بنهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الجمعة، جثة تاجر لقب مصرعه غرقا بنهر النيل أمس بنطاق مركز الحوامدية أثناء إنقاذه طفله.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إشارة من شرطة النجدة بغرق شخص بجوار "طراد النيل" بدائرة المركز.

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وجه العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الجنوب بانتقال رجال المباحث للمعاينة. تحريات الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر توصلت إلى أنا تاجرا يدعى "م.ل." يبلغ من العمر 32 سنة، كان رفقة نجله على ضفاف النيل دون النزول للاستحمام، واختل توازن الابن فأسرع الأب لإنقاذه إلا أن توازنه اختل وسقط غريقا.

بدوره، أخطر العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري التي أجرت عمليات مسح شامل لانتشال الجثة حتى تم انتشالها اليوم بمنطقة المنيب.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.