ضبط المتهمين بسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية بمنطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية يفيد بورود معلومات وتحريات بتردد شخصان على دائرة القسم مستقلان سيارة نقل أفراد "مينى باص" مدون على جانبيها إسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمته الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تبين أنهما عامل بمكتب رحلات، وسائق ، "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما السيارة المُشار إليها وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة.

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وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص إعترفا بتحصلهما على السيارة من (ثلاثة أشخاص "محددين" لإثنين منهمم معلومات جنائية) بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان أيدوها، واعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم المعادي، وباستدعاء المبلغ تعرف على السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.