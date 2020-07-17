سقوط تاجر عُملة في قبضة الأمن بتعاملات بلغت ربع مليون ريال ودرهم إماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة مباحث الاموال العامة، تاجر عمله لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بتعاملات بلغت 225 ألف ريال سعودي ودرهم إمارتي بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الاشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودي" من أبناء قريته والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ (180 ألف ريال سعودي–45 ألف درهم إماراتي).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.