الجريمة في أسبوع.. شاطئ الموت والرجل الأخضر وكارثة الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"كنت عايزة أجرب أفلام اليوتيوب".. حكاية قاصر قتلت "طفلة بشتيل" شنقًا

طفلة لم تتعدّ الـ13 ربيعا تحولت في لمح من البصر إلى متهمة في جريمة قتل بشعة أثارت رعب أهالي منطقة بشتيل بمركز أوسيم شمال الجيزة.

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-خيانة خادمة ودهاء مجرم.. كواليس مقتل "عجوز الهرم" مهشمة الرأس

ضائقة مالية ألمت بمسجل خطر، وجد ضالته في حديث زوجته عن ثراء مخدومتها العجوز التي تقيم بمفردها في شقة بهضبة الأهرام، فأعد خطة شيطانية؛ لسرقتها إلا ان الأمر انتهى بجريمة قتل تكشفت ملابساتها أمام رجال المباحث بفضل كاميرات المراقبة.

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-جحيم على الصحراوي.. تفاصيل حريق ماسورة مازوت بطريق الإسماعيلية (تغطية خاصة)

أصيب 6 مواطنين في الحريق الذي نجم عن كسر ماسورة مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي. ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، فيما يسحب رجال المرور الكثافات المرورية الناتجة عن توقف الطريق.

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-غرق 11 شخصًا.. الإسكندرية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت- صور

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مصرع 11 شخصًا غرقًا بشاطئ النخيل، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية.

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-"سلم نفسك يا أحمد".. كواليس مقتل "الرجل الأخضر" داخل مدينة الإنتاج (صور)

شاب عشريني، طويل القامة، قوي البنية، يرتدي بنطالا "جينز" أزرق، عاري الجسم من أعلى مطلي جسمه بزيت أخضر، مستخدمًا قميصه كعمامة، ممسكا بيده "سنجة" كبيرة الحجم.. هكذا بدا المشهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بطريق الواحات صباح الأربعاء.

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-المعاينة الأولية: النيران التهمت عشرات المحلات والأكشاك في حريق سوق توشكى بحلوان

كشفت المعاينة الأولية، لرجال مباحث القاهرة، التهام النيران لعشرات المحلات والأكشاك في واقعة حريق سوق توشكي بحلوان.

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-خطفتها من والدتها وشنقتها داخل عقار.. كشف لغز مقتل طفلة في أوسيم

تجري النيابة العامة برئاسة المستشار برئاسة محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مشنوقة داخل العقار في مدينة أوسيم.

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-ننشر أسماء ضحايا واقعة "شاطئ رأس البر" في دمياط

شهد شاطئ شارع 33 في رأس البر، اليوم الجمعة، وفاة 3 شباب أثناء استحمامهم في الشاطئ، وجرى انتشال جثتين، بينما تكثف قوات الأمن جهودها لانتشال الجثمان الثالث.

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