ضبط مصنع لإنتاج الملابس الرياضية المقلدة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث التموين، صاحب مصنع "غير مرخص" بالقليوبية لقيامه بإنتاج وتصنيع الملابس الرياضية غير مطابقة للمواصفات القياسية بخامات رديئة ومجهولة المصدر مُعاد تدويرها واستخدام علامات تجارية مقلدة.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام مالك مصنع لإنتاج الملابس الرياضية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور؛ بإنتاج وتصنيع الملابس الرياضية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ومُعاد تدويرها "بدون أوراق أو مستندات"، واستخدام علامات تجارية مملوكة لكبرى شركات الملابس الرياضية، ووضعها على المنتج النهائي تمهيداً لبيعها وطرحها بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 45 ماكينة للتصنيع، 5 وحدات قص كهربائي، 300 طاقم رياضي تحت التجهيز والتصنيع، 400 "طقم وقطعة ملابس "منتج نهائي" متنوعة وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.