أخبار مصر | اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل  1390 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1390 عاملا مصريا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقرير عاجًلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوازة بسفارة مصر بالكويت، يفيد بوصول 7 رحلات جوية تقل 1390 عاملا مصريا.

وأوضح التقرير أن مطار الكويت الدولي يغادره منه 17 رحلة طيران تحمل علي متنها 3540 راكبا إلي مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، وإيران ، ولبنان، والنبيال، وباكستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1390 عاملا مصريا من العالقين.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، الإسكندرية، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1390 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 305 عمال، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة الثالثة علي المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 305 عمال.

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي العربية – مصر رقم 210 قيام من الكويت 18:10 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا .

والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من مطار الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والسابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.



"القوى العاملة" و"العمل الدولية" تنظمان ندوة توعوية لمفتشي السلامة للوقاية والتعايش مع كورونا



نظمت وزارة القوى العاملة الندوة الأولى للتوعية باستخدام وسائل التواصل الالكتروني لتوعية المفتشين بمديريات القوي العاملة محافظتى الجيزة وبنى سويف ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وشارك فيها فريق عمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك تزامنا مع بدء تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا، حيث تم عمل توعية تليفونية تحت مسمي جلسات استشارية توعوية عبر Zoom لرفع الوعي والتعريف والاحتياطات الإحترازيه، فضلا عن الإجابة عن أي استفسار سواء للمفتشين تحسبا للتعامل في ظل الظروف الحالية والوصول إلي أفضل الممارسات التي توفر بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر.

شارك في الندوة 13 مفتشاً للسلامة والصحة المهنية بحضور محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية، وسهير الليثى مدير عام تأمين بيئة العمل ، ورشا عبدالباسط بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والخارجية منسقة المشروع بالوزارة ، والمهندس عادل فهمى استشارى المشروع.

وتهدف المحاضرة التوعوية إلي رفع الوعي تجاه المخاطر مع التركيز في الفترة الحالية علي المخاطر البيولوجية والقاء الضوء علي الإجراءات الاحترازية لفيروس (الكوفيد-19)، وتبادل الخبرات بين الاستشاري ومفتشي السلامة، وتوحيد المفاهيم بين مجموعات مختلفة من محافظات مختلفة، والتأكيد علي الإجراءات الوقائية والاحترازية القياسية المطلوب تنفيذها بكافة مواقع العمل.

وقد تناول المحاضرة عددا من الموضوعات تم الإجابة عليها حول ما هو الفيروس وطرق الإصابة به ومعدلات الانتشار والتفشي، وكيف يقي المفتش نفسه من المخاطر خلال تواجده داخل المنشأة، وطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية للعامل داخل المنشأة، ونقاط التفتيش داخل المنشأت، ومهمات الوقاية المطلوبة للمفتش وللعامل ونوعيتها واستخداماتها وكيفية التخلص منها بعد الاستخدام، وعناصر وتفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بالتعامل مع جائحة الكورونا، وأضرار المخاطر البيولوجية علي العمال، و أضرار المخاطر البيولوجية في بيئة العمل علي المرأة والطفل، والمخاطر الخاصة المتعلقة بالأطفال في بيئة العمل، والتأثير الصحي لتعرض الأطفال للمواد الخطرة وأثره علي النمو.