أخبار مصر | تحذيرات وغرامات مالية كبرى بشأن إقامة شوادر بيع المواشي بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذيرات وغرامات مالية كبرى بشأن إقامة شوادر بيع المواشي بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض بيع المواشي، في الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه في حاله المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات، وإعادة الشئ إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار المحافظ أن القرار يأتييفى إطار إستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حرصاً من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع الغير مخصصة لها، وبعيداً عن رقابتها من الجهات المختصة.

كما اصدر محافظ الجيزة قراراً يحظر ذبح الاضاحى بنهر الطريق على اى مواطن او جمعية تقوم بتلك الاعمال وفى حاله المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف اعمال النظافة العامة وإعادة الشئ لأصله .

مشيرا انه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على ان يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لاى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة .

كما كلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالاحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية، بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز

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تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة، سواء التي تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية.

ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة كافة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد المحافظ، أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الزرايب والبراجيل تتراوح مساحتها من 100 إلى 150 مترا، بالإضافه إلى إزالة تعديات بالأسوار على الأراضي الزراعية بمساحة 350 مترًا تقريبا بمنطقة الزرايب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه جارٍ إستكمال إزالة 5 أبراج بشوارع صلاح الشربيني وناصر جمال بترعة عبد العال والرشاح وكورنيش النيل وإبراهيم حماد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية.

ونوه بأنه تمت إزالة فيلا مقامة بالمخالفة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 250 مترا.

وتمت أعمال الإزاله بالكامل، إضافة إلى إزالة حالتي بناء مخالف وتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى بني سلامة ووردان بمركز منشأ القناطر.

وأكد المحافظ أنه تم إزالة أكثر من 100 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي أملاك الدولة خلال اليومين الماضيين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشددًا على عدم الإكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانوني.