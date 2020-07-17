مصر | كشف ملابسات واقعة تنقيب عن الآثار بقنا ووفاة شخصين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة تنقيب عن الآثار بقنا ووفاة شخصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية لأمن قنا فى كشف ملابسات واقعة تنقيب عن الآثار بقنا ووفاة شخصين.

وتبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ووجود متوفيان بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أن المنزل المُشار إليه مكون من طابق واحد خالى من السكان ملك (أحد الأشخاص مقيم ببندر قنا) وإتفاق (ثلاثة أشخاص "أحدهما مصاب بإختناق – الآخران "متوفيان") مع مالك المنزل بالحفر والتنقيب عن القطع الأثرية مقابل مبلغ مالى، وأثناء قيامهم بالحفر إنهالت على (المتوفيان) الرمال داخل حفرة بعمق 6 متر تقريبًا مما أدى إلى وفاتهما.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنتشال جثامين المتوفيين وبسؤال المصاب أيد ما جاء بالفحص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك المنزل المشار إليه

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

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وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.