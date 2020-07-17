مصر | ضبط عاطل بعين شمس بحوزته كمية من مخدري الفودو والبودر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بعين شمس بحوزته كمية من مخدري الفودو والبودر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص بعين شمس وبحوزته كمية من مخدري الفودو والبودر بقصد الاتجار.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات من استهداف وضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية) حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (1،225 كيلو جرام لمخدر الفودو - 12 جرام لمخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أحبط رجال مباحث التموين بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ترويج أكثر من 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك داخل ثلاجة غير مرخصة بالتجمع الأول.

تلقى العميد محمد رجاءى مدير مباحث تموين القاهرة إخطارا من المقدم طاهر خليل رءيس مباحث تموين مفادة انة بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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حيث عُثر بداخل الثلاجة على (5،128 طن "لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى – كبدة - قلب") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط عاطل لسرقته 15 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطل على خلفية اتهامه بسرقتة 15 الف جنية من داخل شقة بالسيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة،، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية، وبحوزته (مبلغ مالى 15 ألف جنيه "مجهول المصدر"- مفك، أجنة حديدية، وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى إعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق